Bari-Juve Stabia: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Comincia la Serie B anche perdue formazioni che hanno vissuto la scorsa annata con umori completamente differenti e che vogliono vivere questa stagione a mille all'ora. I baresi allenati dadevono riscattare l'annata conclusa con la salvezza ottenuta in extremis, e partiranno senza avere a disposizione lo squalificato Bellomo e l'infortunato Olivieri ma con le certezze Maiello e Dorval.per l'esordio da neopromossa in Serie B non avrà invece a disposizione Adroante, Romeo, Guarracino e Di Marco (quest'ultimo squalificato), ma si affiderà a bomber Mosti e Floriani Mussolini in fascia.

Partita : Bari-Juve Stabia

: Bari-Juve Stabia Data : sabato 17 agosto 2024

: sabato 17 agosto 2024 Orario : 20:30

: 20:30 Canale tv : Dazn

: Dazn Streaming: Dazn

La partita tra Bari e Juve Stabia sarà visibile in tv attraverso le smart tv, i dispositivi fire stick e le console XBox e PlayStation sull'app Dazn. Sarà invece visibile su smartphone, tablet e pc in streaming scaricando sempre l'app di Dazn. Telecronaca di Federico Zanon.

BARI (3-4-2-1): Radunovic; Pucino, Vicari, Obaretin; Favasuli, Maiello, Benali, Oliveri; Sgarbi, Sibilli; Lasagna. All. LongoJUVE STABIA (4-3-2-1): Thiam; Floriani, Bellich, Varnier, Mignanelli; Buglio, Leone, Meli; Mosti, Pierobon; Artistico. All. Pagliuca