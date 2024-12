Bari-Spezia: formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Domenica 29 dicembre alle ore 15.00per provare ad agganciare o superare il Pisa - impegnato a Marassi contro la Sampdoria nel posticipo delle 19.30 - distante solo due punti (40 per i toscani e 38 per i liguri), e ad accorciare sul Sassuolo (43 punti). I pugliesi invece vengono da tre sconfitte consecutive e vogliono provare ad approfittare di un classifica molto stretta in zona playoff per rimanere in scia, con il quarto posto lontano solo 5 punti.Tutte le informazioni su Bari-Spezia:

Radunovic; Obaretin, Vicari, Mantovani; Favasulli, Maita, Benali, Lella, Dorval; Lasagna, Novakovich. All. Longo.Gori; Mateju, Wisniewski, Bertola; Elia, Cassata, Esposito S., Degli Innocenti, Aurelio; Esposito P., Falcinelli. All. D'Angelo.

La sfida tra Bari e Spezia sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN tramite l'app su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.Bari-Spezia sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN: l'app è scaricabile su device portatili come smartphone e tablet, da browser invece basterà collegarsi al sito ufficiali inserendo le proprie credenziali fornite in fase di registrazione dell'account.