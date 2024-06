Bari, svolta decisiva: De Laurentiis si libera di Iachini e stringe per Longo. C'è la data della firma

Getty Images

La formazione pugliese si è salvata in Serie B solo grazie al successo nel playout contro la Ternana. Una stagione particolare anche per la panchina biancorossa, con il club che ha cambiato ben quattro allenatori: da Michele Mignani, esonerato il 9 ottobre 2023, a Federico Giampaolo, con Pasquale Marino e Beppe Iachini, che sono subentrati nel mezzo.Ma se Mignani ha trovato nuovamente panchina grazie alla fiducia ripostagli dal Palermo, ecco checon il suo ex tecnico, così da liberarsi dal pesante ingaggio a partire dal prossimo 1° luglio.

E per un allenatore che se ne va,C'è ottimismo per il positivo esito della trattativa, con l’ex Como (i lariani hanno scelto di liberare il tecnico con una risoluzione contrattuale) che, con ogni probabilità, metterà la firma nero su bianco sul contratto con il Bari durante la giornata di domani:Decisivo l’apporto dell’ex capitano biancorosso, futuro membro della dirigenza dopo l’addio al calcio giocato. Di Cesare conosce Longo sin dai tempi del Torino di Ventura. Bari è pronta a ripartire.