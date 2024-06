Bari, Magalini ds e Inzaghi in panchina: il piano di De Laurentiis

Getty Images

L’ultima stagione, per la piazza pugliese, è stata qualitativamente pessima: la salvezza, centrata grazie al successo per 0-3 nella sfida di Terni durante il playout di ritorno, ha evitato che la squadra del capoluogo pugliese ritornasse in Serie C, dopo aver sfiorato la promozione solamente 365 giorni prima. Ma questo è il passato,

. Dopo l’annunciata separazione con Ciro Polito,- una volta incassato il rifiuto da parte di Guido Angelozzi a Frosinone -, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 con il Catanzaro, ma ha già comunicato alla società calabra la volontà di sposare un nuovo progetto, con Bari che sembra essere la destinazione ideale. Le parti stanno trattando per definire la durata contrattuale e si stanno avvicinando sempre più alla fumata bianca.che fungerà da figura di raccordo tra la dirigenza e la prima squadra, cominciando una nuova avventura professionale a Bari.

Tante le voci che sono circolate in questi giorni, ma, allo stato attuale dei fatti,, che tanto bene hanno fatto nelle loro annate in cadetteria. In particolar modo, è l'ex Salernitana a interessare per le sue capacità di gestione del gruppo e di valorizzazione dei giovani, caratteristiche che l'hanno portato a centrare una promozione fantastica a Benevento. Defilati, al momento, i profili di Sottil e Donati.. E’ tempo di decisioni in casa Bari, De Laurentiis sfoglia la margherita. E’ arrivato il momento di rispettare le promesse fatte alla piazza e riportare Bari dove merita.