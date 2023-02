Andrea Barzagli analizza il successo della Juventus sulla Fiorentina a DAZN: “Juve seconda senza penalizzazioni? Più volte abbiamo parlato di un'annata difficile per la Juve ma guardando i numeri sarebbero secondi in classifica. Subiscono pochi gol e hanno ritrovato compattezza dopo Napoli, una cosa sicura la Juve ce l'ha: la concretezza grazie alla qualità dei suoi uomini e la compattezza che ha dietro. A chi commenta calcio può piacere oppure no. Non fa un calcio fantastico ma non è quello che richiede l'allenatore. Contano i fatti e adesso la Juve deve vincere e deve pensare a vincere la partite in Europa League, arrivare fino in fondo, magari vincerla e poi c'è anche la semifinale di Coppa Italia. Il cammino è ancora lungo ma conta vincere le partite”.