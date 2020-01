"È il nostro futuro, ma allo stesso tempo è il nostro presente"., perché a pronunciare queste frasi è stato niente meno che. Una promozione netta quella che il tecnico ha riservato al centrale classe '99 dopo il successo dell'sul campo del Napoli, Conte ha esaltato la personalità in copertura e soprattutto in palleggio dell'ex Atalanta, che si è integrato sempre più nei meccanismi della difesa a tre e rapidamente scalato le gerarchie della retroguardia.(complessivamente la sesta in questa Serie A, più la partita iniziale con il Lecce saltata per infortunio) e ridimensionato dall'ascesa del giovane compagno di reparto. Complici anche i limiti in impostazione tipici di un marcatore puro e la fatica nell'adattarsi a una disposizione tattica insolita per lui, abituato alla linea a quattro trae nazionale uruguaiana, il classe '86 ha perso i crismi dell'intoccabilità nell'undici nerazzurro e nelle ultime settimane si sono rincorseo al termine della stagione.una linea confermata anche dall'adprima della partita del San Paolo, con un nuovo ruolo confezionato per Godin: "C'è bisogno di tutti, poi spetta a Conte scegliere i giocatori migliori in base alle loro performance e la forma. L'utilizzo del giocatore sarà sempre presente,". No a un addio anticipato quindi, ma nei fatti un, chiamato a sgomitare per trovare spazio tra Skriniar, De Vrij e il rampante Bastoni. La prima occasione di ritrovare una maglia da titolare, però, è subito servita:(ammonito contro il Napoli, era diffidato). Un primo assaggio di quanto anticipato da Marotta: la stagione e la sfida con la Juventus per lo scudetto sono ancora lunghe, l'Inter ha bisogno di tutta l'esperienza di Godin per mantenere vive le proprie ambizioni.@Albri_Fede90