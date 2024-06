Bastoni: "La paura nel calcio non esiste. Rispettiamo la Croazia, ma ci riscattiamo. Giocare a 4 cambia, ma..."

Getty Images for FIGC

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Croazia-Italia su NOW

GUARDA SU NOW

, difensore dell'Italia, ha presentato in conferenza stampa la fondamentale sfida, ultima del girone degli Europei 2024 in Germania e che vedrà gli Azzurri affrontare a Lipsia la Croazia. Una sfida da dentro o fuori, in cui agli azzurri potrebbe bastare anche il pareggio per passare il turno.“Paura è un aggettivo che non mi piace accostare al calcio. Paura è per cose ben più gravi di una partita di calcio. Abbiamo visto la Croazia, anche con la Spagna ha creato diverse occasioni. Abbiamo grande rispetto, conosciamo i grandi giocatori che hanno in rosa e molti di loro hanno giocato oltre 80 partite insieme e spesso non succede neanche nei club. La batosta subita con la Spagna ci ha unito ancora di più. Credo che i valori siano usciti in questi giorni”.

“Magari 50 anni fa si faceva di più di dare il calcione, la botta o qualcosa di simile. Con la Spagna ci è mancata autostima e coraggio"“Chiaro che giocare a 3 o a 4 cambia molto, ma anche all'Inter spesso mi trovo in un ruolo non mio e credo che il nocciolo sia quello di saper leggere le giocate”.“Al di là dei tanti passaggi sbagliati, errori tecnici etc, c'è stato anche un errore di atteggiamento. Questo è anche dovuto al fatto di non avere la palla fra i piedi. Più riusciremo a tenere la palla, più saremo pericolosi”.

“La paura in questo sport non deve esistere. La paura sta fuori. Abbiamo capito i nostri errori, quando perdi o ti abbatti o trovi delle motivazioni nuove e il calcio ci dà sempre una seconda chance”“Con Calafiori mi trovo bene, lo rivedo in me di qualche anno fa. Poi chiaro abbiamo giocato solo due partite insieme perciò servirà tempo”