Slitta solo di qualche ora la conclusione della trattativa tra Salernitana e Nizza per il trasferimento in Italia del difensore Flavius Daniliuc. Atalanta e Bologna sono tornate sul 21enne austriaco, ma la proposta della Salernitana (5 milioni di euro al Nizza e contratto quadriennale al calciatore a circa 1,3 milioni a stagione) resta la migliore.



Dopo aver chiuso per il difensore, la Salernitana si concentrerà sull’attaccante: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il sogno resta il belga Batshuayi del Chelsea.