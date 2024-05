Bayer Leverkusen a due passi dalla stagione perfetta: campionato vinto senza sconfitte, ora le due finali

44 minuti fa



Ha vinto anche l'ultima delle 34 partite di Bundesliga 2023/24, il Bayer Leverkusen. Gli uomini di Xabi Alonso, già campioni da oltre un mese, hanno ottenuto un successo per 2-1 sull'Augsburg nell'ultima giornata, completando così un'annata senza perdere neanche una partita. Un'imbattibilità valida e resistente tutt'oggi anche in Coppa di Germania e in Europa League, giunte alle porte degli ultimi atti. Di Boniface e Andrich le reti odierne delle Aspirine.



ORA L'ATALANTA - L'unico ostacolo al Triplete da imbattuti, per Xhaka e compagni, è verosimilmente l'Atalanta, da affrontare a Dublino mercoledì 22 maggio. Una volta scollinata la finale di Europa League, infatti, il Bayer Leverkusen giocherà per la coppa nazionale, il DFB Pokal, sabato 25 contro il Kaiserslautern, squadra di seconda divisione. E' logico pensare che si tratterà di una pura formalità per una formazione che non perde da 51 partite di fila, già un record dal dopoguerra ad oggi se si includono tutte le competizioni.