Bayern Monaco, Kimmich: 'Dopo il 2020 vogliamo una finale con i tifosi. Tuchel è adatto a noi'

Joshua, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delle semifinali di Champions League: l'andata contro il Real Madrid si gioca domani all'Allianz Arena."Sono due grandi club uno di fronte all'altro. Sappiamo ovviamente che il Real ha molta esperienza e ha molta qualità. La loro esperienza ha permesso loro di vincere molte partite. Credono nelle loro forze e conoscono le loro qualità. Possono sempre essere pericolosi, ma ci stiamo avvicinando comunque con molta fiducia. Abbiamo fatto due belle partite contro l'Arsenal e non dobbiamo nasconderci".

- "Sta ancora riscuotendo grandi successi con il Real Madrid. Ha avuto successo quasi ovunque, ha vinto la Champions League un paio di volte. Non ho giocato molto con lui nella prima stagione, ma poi ho giocato quasi tutte le partite nella seconda. Purtroppo in quel momento non abbiamo fatto così bene come sta facendo lui adesso al Real".- "Jamal è generalmente un ragazzo tranquillo. È ancora molto giovane ma ha diverse partite al suo attivo. Sta maturando anche fuori dal campo. Sembrava un ragazzino quando si è allenato per la prima volta con noi. Ora è un uomo anche fuori dal campo".

- "La finale del 2020 è stata davvero unica senza spettatori, quindi vogliamo viverne una ora con i tifosi. Siamo in semifinale e abbiamo una grande possibilità di raggiungere la finale. Ci concentriamo su domani e vogliamo ottenere un buon risultato in una buona posizione per la gara di ritorno"- "È uno dei migliori dribblatori e interpreti dell'uno contro uno d'Europa. Contro un giocatore come lui è sempre dura difendersi da soli. Dovremo risolvere le cose anche con la tattica di squadra. È pericoloso, ha molto ritmo".

- "Non è solo fortuna. Quando hanno vinto la Champions League due anni fa, spesso sono rimasti in svantaggio, ma poi hanno ribaltato la situazione. Non si può parlare solo di fortuna. Hanno molta esperienza, credono molto nelle loro capacità".- "Non sono rimasti molti giocatori in rosa da allora. Vuol dire che non stiamo parlando di rivincita. Era sei anni fa, due squadre completamente diverse".- "Conosco Toni dalla Nazionale. Fornisce a ogni squadra certezza sulla palla, controllo e dominio. Ha vinto così tanto. Puoi sempre imparare cose da lui perché ha così tanta esperienza".

- "Ho giocato in diversi ruoli in questa stagione, il che ti aiuta a crescere come giocatore. Per lunghi periodi della stagione abbiamo giocato un calcio diverso, a volte un gioco offensivo veloce. Il suo approccio è avere possesso di palla e controllo. È adattato alla squadra e siamo stati in grado di adattarci agli avversari. Vuol dire che ogni giocatore è stato in grado di apprendere qualcosa".- "Non abbiamo avuto molto tempo per prepararci. I punti di forza del Real sono in transizione. Sarà un mix di cose. È importante difendere bene, ma non dobbiamo nasconderci, dobbiamo essere forti e avere il possesso della palla. È una questione di equilibrio tra attaccare e difendere, tra difendere in alto e in profondità, e avere sempre il coraggio di attaccare".

- ​"Sicuramente non sarà una partita normale. Una semifinale di Champions League è sempre speciale, ancora di più contro il Real Madrid che è un club enorme. Tutti coloro che amano il calcio vogliono vedere una semifinale tra Real e Bayern Monaco".- "Mi sento bene e in buona forma. Possiamo affrontare la partita con fiducia. Sappiamo che la nostra stagione non è stata così entusiasmante, con più alti e bassi. Abbiamo recuperato con In Champions League e fatto delle belle partite, tranne l'andata con la Lazio. Non vedo l'ora che arrivi domani. Affrontare la semifinale contro il Real è una bella sensazione".

- "Sappiamo che il Real cambia sempre le posizioni, soprattutto davanti. Sarà importante che io mantenga la posizione e non rincorra un avversario in particolare. Sono tutti forti, veloci e bravi tecnicamente. Non puoi che emozionarti".