Sky - Milan, l'Atletico Madrid alza l'offerta per Theo Hernandez

Nonostante dalla Spagna siano rimbalzate indiscrezioni nelle ultime ore sulla volontà del club spagnolo di puntare con forza su nomi alternativi alla luce della distanza tra la richiesta rossonera (non sotto i 25 milioni di euro) e la proposta dei colchoneros di 15, le parti in realtà stanno proseguendo la trattativa. Secondo quanto riferisce Sky Sport,Nei primi giorni di giugno è stato l'Al-Hilal, forte della recente nomina di Simone Inzaghi a nuovo allenatore, a premere per convincere Theo Hernandez ad accettare la destinazione dell'Arabia Saudita. Non è bastata una ricca proposta di ingaggio a 18 milioni di euro netti a stagione, mentre il club rossonero aveva raggiunto un'intesa totale sulla base di 35 milioni. I ripetuti tentativi di Inzaghi di convincere il ragazzo sono risultati vani e negli ultimi giorni i rapporti col Milan si sono intesiti., compreso di non rientrare nella programmazione della stagione ventura,Come abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.com, il club rossonero ha provato anche a forzare la mano nelle ultimissime ore specificando al calciatore che, senza una soluzione possibilmente rapida o comunque entro la fine di questa finestra di mercato, il terzino classe '97 rischia di finire fuori rosa in un anno importante come quello che conduce al prossimo Mondiale.