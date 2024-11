Bayern Monaco-PSG: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

che non hanno iniziato la Champions League nel migliore dei modi. I bavaresi hanno vinto l’ultima partita contro il Benfica, ma hanno totalizzato solo sei punti, incassando anche il pesante k.o. contro il Barcellona (4-1), mentre i parigini hanno vinto solo contro il Girona all’esordio. Poi la sconfitta con l’Arsenal, il pareggio con il PSV e la seconda sconfitta con l’Atletico, che, al momento, sta lasciando inaspettatamente la squadra di Luis Enrique fuori dalle prime 24.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Bayern Monaco-PSG in diretta su NOW TV

SEGUI LA DIRETTA SU NOW TV

Partita : Bayern Monaco-PSG

: Bayern Monaco-PSG Data : martedì 26 novembre 2024

: martedì 26 novembre 2024 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : Sky Sport Calcio e Sky Sport 254

: Sky Sport Calcio e Sky Sport 254 Streaming: SkyGo, NOW TV

Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Palhinha; Olise, Musiala, Gnabry; Kane. All: KompanyDonnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Dembelé, Kolo Muani, Barcola. All. Luis Enrique

Kompany dovrebbe confermare la formazione che ha vinto contro l’Augsburg. I dubbi dovrebbero riguardare i ballottaggi tra Coman e Gnabry a sinistra nel tridente alle spalle di Kane e tra Palhinha e Goretzka in mezzo.Nel PSG solito dubbio in attacco con Kolo Muani che può partire dall’inizio al posto di Asensio. In difesa torna Marquinhos dopo la squalifica scontata in campionato: al suo fianco più Beraldo di Skriniar mentre a centrocampo attenzione alle quotazioni di Fabian Ruiz, in ascesa.– Bayern Monaco-PSG sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 254.

Sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go per smartphone e tablet; l'alternativa è costituita da NOW Tv, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte.Telecronaca affidata a Stefano Borghi.