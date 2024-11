Beach Footvolley e Sepak Takraw: a Roma il 1° campionato italiano Figest. In campo anche Tonetto e Aldair

Il 1° Campionato Italiano Assoluto di Beach Footvolley e di Beach Sepak Takraw andranno in scena per la prima volta nella giornata di domani sabato 16 novembre al Dabliu Eur Sport Club di Roma. Agli eventi saranno impegnate le più importanti realtà sportive della disciplina:con 10 coppie, tra cui quella composta da“Ho sfiorato due volte lo scudetto nel calcio - ha sottolineato l’ex difensore della Roma - ora spero di prendermi la rivincita nel footvolley. Negli ultimi anni in Italia il footvolley è cresciuto enormemente ed è nata una generazione di atleti straordinari”. Tra questi Federico Iacopucci, uno dei migliori giocatori d’Europa, che vestirà la maglia della Lazio Footvolley e Alain Faccini, punta di diamante della Playfootvolley.

“Il 1° Campionato Italiano Assoluto di Beach Footvolley e Beach Sepak Takraw rappresenta per la Figest un traguardo importante e un’occasione unica per far conoscere e apprezzare queste discipline in crescita. Siamo entusiasti di vedere atleti e appassionati riuniti per condividere i valori di competizione leale e passione sportiva, e siamo certi che questo evento sarà solo l’inizio di un percorso di grande successo per questi sport”, ha sottolineato il presidente della Figest (Federazione italiana giochi e sport tradizionali) Enzo Casadidio. Gli fa eco il presidente della Commissione Disciplina Sepak Takraw, Filippo Capatti: “In due anni abbiamo costruito, grazie al lavoro di FIGEST e alla fiducia del Presidente Casadidio, un edificio stabile in cui abitano Sepak Takraw e Footvolley. Dopo i successi internazionali in Thailandia, era giusto dare seguito al nostro progetto, coinvolgendo tutte le realtà nazionali nel primo campionato italiano assoluto. Sono orgoglioso del lavoro della Federazione italiana giochi e sport tradizionali e ringrazio tutte le persone che hanno sostenuto il lavoro svolto”.

A impreziosire la prima edizione del campionato italiano ci sarà anche, il campione del mondo brasiliano ed ex-difensore della Roma che ha fatto del footvolley la sua principale attività dopo la straordinaria carriera da calciatore. “Sono davvero felice di registrare i progressi compiuti in Italia da questo sport tanto amato e praticato in Brasile. Sono sicuro che sia un passo decisivo per la crescita del movimento”