Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024, gruppo E.Belgio-Romania, sabato 22 giugno ore 21Arbitro: SzymonPOLAssistenti: Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik POLQuarto uomo: Donatas Rumšas LTUVar: Tomasz Kwiatkowski POL65' -segna su palla strepitosa di De Bruyne, sembrava in posizione regolare ma il Var segnala fuorigioco millimetrico. Incredibile, terzo gol annullato in due partite per l'attaccante ex Inter e Roma.