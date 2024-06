Getty Images

Nuovo record per Cristiano Ronaldo a Euro 2024: ecco di cosa si tratta

un' ora fa



Cristiano Ronaldo è sempre di più nella storia del calcio. A 39 anni, il campione portoghese continua ad incantare e questa volta non per uno dei suoi gol, bensì per un nuovo primato conquistato. Il capitano della formazione allenata da Roberto Martinez - grazie all'assist fornito a Bruno Fernandes contro la Turchia - è, infatti, diventato il miglior assistman della storia della competizione, con ben 8 passaggi vincenti.



Già capocannoniere del torneo, con 14 reti all'attivo e alla sua sesta apparizione all'Europeo, l'attaccante dell'Al-Nassr, ha superato l'ex centrocampista ceco Karel Poborský.