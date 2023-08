L'uragano inglese è Harry Kane anche per questioni di assonanza, ma quel che sta facendo Jude Bellingham in Spagna fa impallidire anche l'ex Tottenham: due giornate di campionato, nella prima rete all'Athletic Bilbao battuto 0-2 al San Mamès, nella seconda prestazione extra-large sul campo dell'Almeria con doppietta e addirittura assist per la terza rete di Vinicius, per il 3-1 finale in rimonta. Un impatto clamoroso per il centrocampista arrivato in estate dal Borussia Dortmund per 103 milioni di euro più bonus fino a raggiungere il 30% della cifra totale. Anche la prossima uscita delle Merengues sarà una trasferta, a Vigo venerdì 25 agosto, poi sarà tempo di esordire ufficialmente davanti al pubblico del Bernabeu contro il Getafe il 2 settembre.