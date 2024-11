Benevento-Audace Cerignola: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Supersfida nel Girone C di Serie C, dove la diciassettesima giornata regala l'incrocio tra prima e seconda della classe.contro, ossia le squadre che fin qui si sono dimostrate quelle da battere e che veleggiano al vertice dall'inizio della stagione.Nell'ultimo turno le Streghe hanno espugnato Taranto, mentre i pugliesi hanno battuto la Cavese restando attaccati alla squadra di Auteri in vista dello scontro diretto.Tutto ciò che c'è da sapere su Benevento-Audace Cerignola: data e orario del match, le formazioni, dove vederla in diretta tv e la diretta streaming della partita.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Benevento-Audace Cerignola in diretta su NOW

Guarda su NOW

Benevento-Audace Cerignola sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 251).Benevento-Audace Cerignola sarà visibile anche in streaming su NOW e Sky Go.