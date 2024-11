Serie C: 6 punti di penalizzazione per il Taranto, la motivazione

Come si legge nel comunicato dellapresieduto da Carlo Sica ha sanzionato il(Serie C girone C) connell'ambito dei procedimenti n. 92 e 93. Dieci mesi di inibizione per Salvatore Alfonso, all'epoca dei fatti Amministratore Unico, e per Massimo Giove, all'epoca dei fatti procuratore speciale.in ordine al mancato pagamento entro il termine del 16 ottobre 2024 degli emolumenti netti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di luglio e agosto 2024.

Nell'ambito del procedimento n.89 (inosservanza della società degli impegni assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2023-24),. Trenta giorni di inibizione per Salvatore Alfonso.