Benevento-Casertana: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Derby campano al 'Vigorito', dove la capolistariceve ladi Manuel Iori. Streghe che col passare delle settimane si sono prese con autorità lo scettro di regina del Girone C di Serie C ma chiamate a guardarsi le spalle dai ritorni di Catania & co, mentre i falchetti hanno trovato una boccata d'ossigeno grazie alla vittoria di misura ottenuta contro la Cavese.Benevento-Casertana è valida per l'undicesima giornata: data, orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Benevento-Casertana sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e visibile in diretta tv anche su Sky Sport (252).

Benevento-Casertana sarà disponibile anche in diretta streaming su NOW, RaiPlay e Sky Go.