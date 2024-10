Ex Inter e Fiorentina: Padalino a rischio esonero in Serie C

Redazione CM

5 minuti fa



Quarta sconfitta di fila per il Latina. Dopo i ko contro Cavese, Giugliano e Benevento il club laziale perde anche in casa con l'Altamura. Che vince 2-0 grazie ai gol di Leonetti al 55' e di D'Amico all'82' dopo l'espulsione al 70' di Bocic, che lascia in dieci uomini i padroni di casa. Fermi a 7 punti in 10 giornate nel girone C di Serie C al terzultimo posto in classifica con una lunghezza di vantaggio su Juventus Next Gen e Taranto a quota 6 con una gara giocata in meno.



A questo punto è sempre più in bilico la panchina del tecnico Pasquale Padalino (ex difensore di Inter, Fiorentina, Bologna, Como, Lecce e Foggia), a rischio esonero. In carriera ha allenato Nocerina, Foggia, Grosseto, Matera, Lecce, Foggia, Juve Stabia, Siena e Turris.