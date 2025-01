Benevento-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La ventunesima giornata del Girone C di Serie C offre un inizio di 2025 col botto: ilcapolista riceve la visita dell'ambiziosodi Mimmo Toscano, a -9 dalle Streghe ma col morale reso alto dal poker rifilato al Sorrento prima di Natale.La squadra di Auteri, a ridosso delle feste, ha invece riscattato il passo falso compiuto al 'Vigorito' col Giugliano andando ad espugnare il campo della Cavese, garantendosi ancora la vetta della classifica nonostante le dirette inseguitrici Monopoli, Potenza, Avellino ed Audace Cerignola stiano facendo sul serio.Di seguito, tutte le info su Benevento-Catania: data del match, a che ora si gioca, le formazioni, il canale tv e la copertura streaming.

BENEVENTO-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING* Partita: Benevento-Catania* Data: domenica 5 gennaio 2025* Orario: 15:00* Canale TV: Sky Sport (251), Telecolor (in chiaro, solo in Sicilia)* Streaming: NOW, Sky GoPROBABILI FORMAZIONIBENEVENTO (4-2-3-1) : Nunziante; Veltri, Capellini, Berra, Tosca; Viviani, Talia; Lamesta, Manconi, Simonetti; Perlingieri. All. Auteri.CATANIA (3-4-2-1): Farroni; Ierardi, Quaini, Castellini; Raimo, Jimenez, De Rose, Anastasio; Stoppa, D’Andrea; Inglese. All. Toscano.

Benevento-Catania sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 251) e in chiaro - solo in Sicilia - su Telecolor (canale numero 11 del digitale terrestre).Benevento-Catania sarà disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go.