Coppa Italia Serie C, Giana Erminio-Caldiero Terme e Trapani-Rimini le due semifinali: le date

un' ora fa



Con la presenze di Enrico Chiesa, che in Serie C ha vestito le maglie di Teramo, Chieti e Figline, si è svolto questo pomeriggio il sorteggio per gli abbinamenti delle semifinali di Coppa Italia Serie C, step della competizione parallela al campionato al quale prendono parte Caldiero Terme, Giana Erminio, Rimini e Trapani; ricordiamo che, semifinale e finale, si giocheranno su gare di andata e ritorno.



SEMIFINALE A: Giana Erminio-Caldiero Terme 22/01-12/02

SEMIFINALE B: Trapani-Rimini 22/01-12/02



È stata poi definita -sempre tramite sorteggio - anche la squadra che giocherà la finale di andata in casa, che sarà la vincente della Semifinale A; va quindi da sé che la finale di ritorno sarà in casa della vincente della Semifinale B.