Benevento-Cavese: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

La, fresca di ritorno in Serie C, nella prima giornata del Girone C misurerà le proprie ambizioni e quelle delin un derby campano che si preannuncia subito scoppiettante.Streghe protagoniste sul mercato e desiderose di partire col piede giusto nella nuova stagione, nell'intento di confermare i pronostici estivi che vedono la squadra di Auteri tra le candidate principali alla promozione. Ma occhio agli Aquilotti, trascinati dal calore del proprio popolo e possibile outsider del campionato.Tutto su Benevento-Cavese: data e orario del match, le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

INSERIRE LINK DI AFFILIAZIONE

Beneventoo-Cavese sarà trasmessa in tv su Sky Sport (254) e visibile in diretta streaming su NOW e Sky Go.Nunziante; Berra, Meccariello, Tosca, Viscardi; Giampaolo, Prisco, Pinato; Lamesta, Manconi, Lanini. All. Auteri.Boffelli; Saio, Piana, Loreto; Marchisano, Citarella, Pezzella, Fornito, Maffei; Fella, Vigliotti. All. Di Napoli.