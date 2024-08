Quando debutta il Milan Futuro in Serie C

Getty Images

Da quest'anno inizia una nuova vita per il Milan: lavoro in prospettiva, sguardo oltre l'orizzonte. Nasce il Milan Futuro,. L'allenatore è Daniele Bonera, tra i giocatori più attesi c'è il baby talento Francesco Camarda, che ha già debuttato in Serie A quando aveva 15 anni.- Non solo Camarda, nella rosa rossonera occhio anche a Occhio anche, altri due gioielli del Milan Futuro. Da seguire anche la crescita di capitane Christianche ha appena rinnovato il contratto. Nella seconda squadra giocherà anche il portiere protagonista della tournée americana Lorenzo, e in attacco ci sarà Maximilian, figlio di Zlatan.

- Il Milan Futuro è la terza squadra Under 23 dopo quelle di Juventus e Atalanta.. Dopo la gara in Coppa Italia contro il Lecco, il debutto in campionato è in programma domenica 25 agosto alle 20.45 in trasferta: nella prima giornata il Milan Futuro giocherà a Chiavari contro l'Entella.