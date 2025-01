Benevento, mercato bloccato per tre sessioni: cosa succede e perché la FIFA ha deciso così

quindi questa, quella estiva e la prossima invernale che aprirà il 2026. Cosa c'è dietro la decisione di inserire i campani nella Registration Ban List?Un’irregolarità nel tesseramento di, acquistato dai polacchi del Gornik Zabrze nell’estate del 2022 e per ironia della sorte congedato appena tre giorni fa mediante risoluzione del contratto."Il Benevento Calcio comunica che il calciatore Krzysztof Kubica rientra dal prestito dal Motor Lublin e, di comune accordo con la società giallorossa, ha risolto il proprio contratto con il club. Il Benevento Calcio ringrazia Krzysztof e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

Il problema è legato al mancato pagamento della “compensazione fee” di circa 30.000 euro, che il Benevento pensava di non dover versare nella trattativa per portare in giallorosso il calciatore. Il club polacco si era rivolto così alla FIFA, che ha agito di conseguenza.I sanniti, ad ogni modo, confidano di poter risolvere tutto pagando l'importo in giornata. In questa maniera la questione dovrebbe rientrare e chiudersi con un grosso sospiro di sollievo.