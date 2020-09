Il Benevento è alla ricerca di un innesto per il reparto offensivo, si cerca un giocatore di qualità, velocità e colpi sulla trequarti d’attacco. Il Ds Foggia, dopo essersi consultato con mister Inzaghi, come riporta Toro.it, è intenzionato a sferrare un’offensiva nei confronti di Iago Falque. Il trequartista del Torino, l’anno scorso in prestito al Genoa, è fuori dal progetto di Giampaolo e sta cercando, da settimane, una sistemazione.



Sempre Toro.it racconta di una ricchissima offerta fatta pervenire al giocatore dall’Al Nasr e di come però lo spagnolo non fosse convinto del progetto tecnico degli arabi. Convinzione che può materializzarsi invece in una realtà come quella campana che, da ormai molte stagioni a questa parte, si sta dimostrando seria e ambiziosa.