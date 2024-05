Benevento-Torres: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il, sceso in campo neisoltanto la scorsa settimana (eliminando la Triestina), nel secondo turno della fase nazionale (o quarti di finale) si gioca l'accesso alla Final Four nel doppio incrocio con la. I sardi, secondi nel Girone C, sono al loro debutto nella poule promozione e avranno il vantaggio di potersi qualificare anche con due pareggi al termine dei 180' in quanto testa di serie. Andata al 'Vigorito', ritorno al 'Vanni Sanna' di Sassari sabato 25 maggio alle 20:30.