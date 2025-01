Benfica-Juventus, le pagelle di CM: Douglas Luiz, Vlahovic e Motta guidano la lista dei 4. Di Maria, la classe non muore

AFP via Getty Images

Eh, su Mbangula ci mette la firma. E la partita rischiava di essere molto diversa.A volte vede montagne verdi e allora va di scalate profonde (dal 90' Joao Rego s.v.)L'osservato speciale si prende Vlahovic e alla fine dimostra perché continuino a chiedere 50 milioni. Forse troppi, comunque. Ma non stasera.Partita da capitano, da quello che gli era stato chiesto di fatto ieri e nei giorni scorsi. Randella quando c'è da randellare.Come Araujo, con più dinamismo probabilmente. E con più idee con la palla tra i piedi.

E' ovunque. Ed è un giocatore forte. L'ha dimostrato ancora una volta nella notte più pesante.Giganteggia, lì in mezzo. Smarrendo tutti i punti di riferimento che Yildiz poteva ambire a ritrovare.Sembra sempre quello più in difficoltà, poi ne viene fuori con una qualità devastante. Il gol è il premio del migliore in campo (dal 90' Rollheiser s.v.)Sarà pur cambiato, correrà pure meno - e infatti l'autonomia è quella che è -, ma la classe non morirà mai. Sacrificio e idee. (dal 72' AKTURKOGLU 7: buon impatto, il velo è poesia)

Il gol è un premio all'impegno. La prestazione non sarà totale, ma è quella che serve a far sognare il Benfica in Champions. (Dall'84' AMDOUNI sv)Bene, bravo, con le idee giuste. E l'attitudine, poi. Fa la differenza. (dal 72' BARREIRO 6: bene persino nelle due fasi)Alla fine, ha avuto ragione lui: serviva solo tirare fuori il coraggio per uscire dal momento più difficile. Oggi torna a Lisbona da eroe.Sul gol viene trafitto, ma riesce ad arrivare dove può, dove deve. Due parate mantengono la testa della Juve su. O comunque non troppo giù. Si deve arrendere su Kokcu.

Capiamo i perché della scelta, capiamo meno i perché della sua prestazione. Solo un'incursione e niente più. E Kokcu lo vede sfilare.Una grande chiusura in un mare di difficoltà. Spesso di attenzione. Quando va via Kalulu perde forza. Il velo del 2-0 finale è un arrivederci e no, niente grazie.Che dire: in bocca al lupo. Problema muscolare dettato dall'usura. Al limite del prevedibile. (dal 15'Ingresso totalmente molle, di chi si aspettava di fare giusto un giro di giostra. E invece deve subito addentrarsi in un clima infuocato)

Fascia da capitano e investitura pesante. Il resto è un discorso di vorrei e potrei, mai trasformati in voglio e posso.Altro pianeta, quando tocca e sterza. Ma una partita è fatta pure di continuità e lui non ce l'ha. (Dal 60' KOOPMEINERS 5: non dà nulla dall'inizio, non dà nulla a gara in corso).In una gara dal grande ritmo, lui soccombe. E' nella naturalezza delle caratteristiche, delle dinamiche, della sua storia in questa stagione.Alla fine, la Juve sulle spalle se la prende lui e lui soltanto. Quantitativo impressionante di dribbling. Scelte giuste? Pochissime.

Imbambolato dal centrocampo del Benfica, che fiuta il pericolo e lo tiene a bada. Neanche lui trova mai la forza per uscire da quel baratro.Poche occasioni, e quelle poche s'incespica nelle mille cose che vuole fare. E' l'immagine del suo momento: complicatissimo.Al 'pronti e via', alla fine arriva di testa con coraggio e tempi giusti. Trubin gli nega il gol, poi di fatto sparisce dalla gara. (dal 60' NICO GONZALEZ 5.5: ingresso forte, poi però si adegua presto al momento della squadra)Disegna una squadra sperimentale quando rischiava soltanto il vociare. Non gli interessa? Se lo prenda tutto, allora. Oggi ha perso pure sul piano dell'atteggiamento.