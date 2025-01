Getty Images

, in un match in programma stasera alle 21 all'Allianz Stadium e valevole per l'ottava e ultima giornata della League Phase di. La Juventus, già certa di essere qualificata per i play off, si gioca le, obiettivo non facile: per arrivare nelle prime otto i bianconeri devono vincere con i portoghesi, ma non basta. Non devono infatti vincere almeno dieci delle dodici squadre piazzate dalla quinta alla sedicesima posizione.: su otto partite disputate, il bilancio è di una vittoria per la Juventus, un pareggio e 6 vittorie per il Benfica. I portoghesi hanno segnato 13 gol e la Juventus 9. L'ultimo precedente a Torino è il 2-1 per il Benfica del settembre del 2022.Perin; Weah, Kalulu, Gatti, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Conceição, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta.Trubin; Bah, Otamendi, Silva, Araujo; Kokcu, Florentino, Aursnes; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup. All. Bruno Lage.Kovacs