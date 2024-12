Juventus, Lage non molla Antonio Silva "Chi ha un contratto aspetti la clausola. Chi lo vuole venga col portafoglio pieno"

Il mercato è soltanto sullo sfondo. A Lisbona la serata di domani vedrà il campo come protagonista e ilsarà l'occasione, ennesima, per ribadire la superiorità cittadina e rispondere al Porto, balzato in vetta alla classifica con un sonoro 4-0 rifilato al Boavista. Una partita che, come sempre vedrà gli occhi attenti di numerosi scout e osservatori di mercato perché da sempre mette in mostra talenti destinati a grandi palcoscenici internazionali. E questa volta potrebbe essere di nuovo il caso di, difensore centrale delle Aquile biancorosse e che è uno dei principali obiettivi di mercato della

L’allenatore del Benfica, Bruno Lage questa volta ha allontanato il mercato, o meglio, ha ribadito che come per tutti i grandi talenti del club portoghese, per portarli via dalla sua gestione si dovranno sborsare cifre importantissime. Antonio Silva non è fra i titolarissimi di questa stagione ma, nonostante il suo agente Jorge Mendes stia spingendo per un addio in direzione Torino, oggi più che mai per il club lusitano la priorità è incassare, con la clausola da 100 milioni che resta sullo sfondo.In primo luogo perché nessuno mi ha parlato, in secondo luogo perché vedo il giocatore completamente concentrato sul Benfica. Proprio ieri abbiamo lavorato su alcune situazioni specifiche riguardanti la sua posizione. Lui è motivato e concentrato, molto determinato nell'aiutare il Benfica a diventare campione. A fine stagione chi non ha il contratto potrà decidere il proprio futuro, chi ce l'ha dovrà aspettare e vedere le clausole presenti.