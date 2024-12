Juventus, Antonio Silva è il difensore per gennaio: cosa manca per blindare l'affare

Dunque, dov'eravamo rimasti? Partiamo dalla fine, cioè dalle parole di, super agente di: "La Juventus continua a essere uno dei migliori club d’Europa... ma il futuro appartiene a Dio". Ecco, non per scomodare i piani alti, ma un po' appartiene pure al procuratore portoghese, che più di tutti sta lavorando per rendere realizzabile quello che ora sembra molto complicato.Fino all'arrivo del nuovo allenatore, Silva era considerato un fiore all'occhiello, una plusvalenza di livello assoluto. Poi è caduto nel tranello delle grandi promesse.

Ad oggi si segnalano, che ha aperto le porte della sua intermediazione per provare a imbastire l'affare. Tutto è nato dall'insoddisfazione del giocatore per essere stato relegato e di fatto demansionato: non vuole essere una riserva di questa squadra, vorrebbe anzi spiccare il volo quanto prima da Lisbona.. Cioè: accontentando tutti. Magari con un prestito oneroso e una cifra (importante) per il riscatto, quando poi i bianconeri potrebbero avere margine di manovra economico.

Tutti sono consapevoli del bisogno fortissimo della Juve di cambiare marcia dal punto di vista del mercato. Anche perché la tabella di Giuntoli è fitta, chiara, e dovrebbe riportare la Juve ad avere un buon numero di difensori centrali già dopo la Supercoppa e cioè nella prima settimana di gennaio. Se sarà Silva, dipenderà dall'incastro imbastito eventualmente da Mendes. E dalla reale apertura da parte del Benfica, che per ora sembra restio a concedere il giocatore senza una certezza sull'acquisto futuro.