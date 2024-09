Bentornato Tonali: domina a Parigi, con lui è un'altra Italia. Spalletti: "Ritrovato un giocatore fortissimo"

Getty Images

torna a vestire la maglia azzurra quasi un anno dopo l'ultima volta e lo fa alla grandissima: l'incubo squalifica è alle spalle, l'Italia può ricostruire attorno a lui il centrocampo del futuro. E un pensiero comune tra lo staff di Luciano Spalletti e i tifosi:E' stato un anno tosto, durissimo per il classe 2000 ex Milan, fermato per il caso scommesse poco dopo il trasferimento al Newcastle: 308 giorni di stop, 308 giorni lontano dai campi di gioco prima del ritorno contro il Nottingham Forest lo scorso 28 agosto. Un'ora in campo che è stata una vera e propria liberazione per il ragazzo di Lodi, l'inizio di un nuovo capitolo della sua vita calcistica. Con i Magpies ha ripreso fiducia e minuti, poco più di 80 quelli accumulati tra Nottingham Forest in Coppa di Lega e Tottenham in Premier League pochi giorni più tardi (1 settembre), prima della chiamata attesa ma non scontata, quella di Spalletti.

. Un segnale di fiducia importante, sulla scia di quanto già fatto in estate quando portò a Euro 2024, anche lui reduce da squalifica per scommesse, ma anche una scelta data da questioni tecniche. Tonali è tra i centrocampisti più forti e di prospettiva su cui l'Italia possa contare, lo hanno detto i suoi anni al Milan e le sue prestazioni anche a livello internazionale. Spalletti lo sa bene, alla sua prima partita alla guida della Nazionale aveva subito puntato sul talento del 24enne schierandolo titolare contro laa Skopje e tenendolo in campo per quasi tutta la gara., quasi un anno fa. Ma la distanza temporale è stata cancellata.

- La risposta di Tonali alla chiamata?. L'avvio choc ha mandato in confusione i giocatori azzurri, non il centrocampista del Newcastle che ha tenuto la barra dritta contribuendo alla crescita dei compagni di squadra. Tonali gira e l'Italia gira con lui, di fronte a giocatori di altissima qualità come Kanté o Fofana - che ora gioca nel "suo" Milan - Sandro sfodera una prestazione di dominio tecnico-tattico totale. Difende e attacca, in maniera praticamente impeccabile.nell'azione che porta all'1-1: un delicato tocco di prima d'esterno a scavalcare la difesa e servire il compagno, classe.

- C'erano dubbi sulle condizioni fisiche di Tonali ed erano perplessità legittime: poco più di 80 minuti totali giocati dal suo rientro in campo si era detto, per trovare una partita giocata per tutti i 90' bisogna tornare addirittura all'8 ottobre 2023 contro il West Ham. Anche qui, Tonali ha voluto spazzare via i dubbi mostrando una condizione straripante.. Classe e forza.

- Estasiati i tifosi, ma anche Spalletti che a fine partita non risparmia i complimenti per il classe 2000: "Partita magnifica. Avevamo paura che non riuscisse a fare 90' e negli ultimi 5' ha fatto due sgasate.", ha detto alla Rai. E nelle parole del ct c'è il pensiero comune del mondo azzurro: Tonali è mancato terribilmente all'Italia a Euro 2024, con lui - e un Samuele Ricci che ha a sua volta convinto a Parigi - si può vedere un'altra Nazionale.il ritorno in campo di quello che è stato uno dei beniamini più amati degli ultimi anni, farebbe più che comodo a Fonseca ma le strade del Diavolo e di Sandro sono lontane. Oggi, ma in futuro non si può sapere. E lo stesso Tonali lasciando il Milan ha rivelato il suo sogno nel cassetto: "".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui