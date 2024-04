Beppe Sala: 'Invito l'Inter a Palazzo Marino e penso di darle l'Ambrogino d'oro'

e, con esso il diritto di fregiarsi della seconda stella sulle maglie a partire dalla prossima stagione,in questi giorni di grande festa, dopo il successo per 2-1 sul Milan nel derby che ha consegnato l’aritmetica certezza del titolo di campioni d’Italia, e(noto sostenitore nerazzurro), che ha prennunciato l’imminente visita dei trionfatori della Serie A.- "(2021-22, ndr), solo che era l'ultima giornata di campionato e i giocatori avevano prenotato aerei per il giorno successivo, quindi non eravamo riusciti a farlo. È giusto che vengano invitati eÈ un trattamento standard, la mia passione è irrilevante, anche se è chiaro che mi faccia piacere". Con queste parole Beppe Sala ha dunque comunicato pure il conferimento all’Inter di un premio che spetta a quelle personalità o istituzioni che abbiano recato lustro alla città di Milano.- Le prossime tappe della festa nerazzurra per il tricolore appena conquistato prevedono la sfilata del pullman scoperto, con tutta la squadra e lo staff tecnico, nel pomeriggio di domenica 28 aprile, al termine della partita di campionato contro il Torino. riservata ai campioni d’Italia, che il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini consegnerà nelle mani di capitan Lautaro Martinez. A seguire, maxi concerto al “Meazza” con la presenza annunciata di diversi artisti di fede interista, da Ligabue a Max Pezzali, passando per Tananai.