Berardi insegue la Serie A: le sue condizioni, quando rientra e dove può andare

Tra i 4 e i 6 mesi. Questo il tempo stimato in generale per il rientro all'attività sportiva dopo un infortunio come quello che ha subito Domenicoil 3 marzo a Verona, nella partita persa 1-0 dal Sassuolo che forse, quel pomeriggio, ha cominciato la lenta discesa verso la Serie B. Senza il capitano e bandiera, per l'allora squadra di Ballardini la salvezza è risultata una missione impossibile, e adesso la domanda si ripropone:Lapatita all'inizio di marzo ha messo il numero 10 calabrese fuori gioco anche per gli Europei; il recupero procede, come confermato dall'ad neroverde Carnevali:Probabilmente non sarà al 100% entro l'inizio delle partite ufficiali del 2024/25, ma dovrebbe farcela entro i primi giorni di autunno. Quando, forse, sarà ancora un giocatore di Serie A.

Non mancano le squadre in cerca di una soluzione sulla fascia, anche se in questo momento non è possibile affondare il colpo per via dell'incertezza sulla data precisa del rientro. C'è la, che fra i tre colpi inseriti dal CFO Giuntoli tra i desiderata da qui alla fine del mercato ha proprio un esterno d'attacco; c'è ilche è avanti sulla cessione di Lindstrom all'Everton e riformerebbe la coppia con Politano che tanto bene ha fatto in Emilia con Beppe Iachini qualche anno fa; c'è la, che però in questo momento sta andando dritta su Soulé della Juventus con Chiesa come prima alternativa.

- E' presto, quindi, per parlare di corsa a Berardi. Ma con qualche settimana di pazienza, anche questa pista è destinata ad accendersi.Agosto sarà il mese in cui si deciderà il futuro di Mimmo.