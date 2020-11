. Sul terreno di gioco dal 64' al posto di Bernardeschi, l'attaccante del Sassuolo è entrato subito nel vivo del match, con personalità, e all'84' ha segnato, a coronamento di un'azione spettacolare della Nazionale, impreziosita da un possesso palla durato ben 27 tocchi.Per Berardi, che ha compiuto 26 anni ad agosto, la scorsa stagione e l'inizio di quella in corso rappresentano. Negli anni precedenti, c'erano stati ile la possibilità concreta di andare a giocare in una big (Juve soprattutto, ma anche Milan e Inter), ipotesi poi mai concretizzatasi, periodo al quale aveva fatto seguito, condizionata anche dagli infortuni., proponendosi fra inel campionato italiano e riconquistando la Nazionale.Nelle fase finali dell'ultimo mercato,aveva parlato in questi termini dell'esterno calabrese: ". Lo abbiamo trattenuto volontariamente, desideravamo restasse. Si parla di club italiani? Assolutamente sì. Tra queste richieste c'era anche quella del Milan? Col Milan abbiamo un ottimo rapporto, ma non ne abbiamo mai parlato".Se le premesse sono quelle viste da settembre a ieri (3 gol in 6 partite in neroverde, 2 reti in 3 match in azzurro), quella in corso potrebbe anche diventaredefinitiva di Berardi ad alti livelli. Il numero 25 del Sassuolo a quel puntoLa sensazione, finora, è che per aspetti caratteriali Berardi abbia preferito 'accontentarsi' della provincia e di una piazza come il Sassuolo (con tutto il rispetto per una società che sta facendo cose straordinarie), senza una vera volontà di cambiare aria., perché c'è ancora questo dubbio da fugare.