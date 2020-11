, un cliché. Certo,ho visto anch’io un palleggio difensivo (più difensivo che sterile, cioè sterile soltanto di risulta). Sembrava quasi che l’obiettivo principale fosse non subire ripartenze, quindi. E a suo modol’ha confermato nel postpartita, dichiarandosi soddisfatto in merito a questo target specifico. Una prova di maturità, l’ha definita, ed. Come si spiega dunque questa discrepanza emotiva fra l’appassionato e il tifoso vittima di un cliché (annoiato dalla partita, deluso per l’occasione sprecata…) e la reazione dell’allenatore neroverde? De Zerbi conosce i suoi ragazzi, pregi e difetti. A volte un pareggio a reti bianche è. Apro la classifica dei gol subìti prima che le altre squadre giochino la settima giornata, e vedo i neroverdi fra le migliori difese del campionato. Prima il Verona (3), poi Milan e Juve (5), il Napoli (7), ed ecco il Sassuolo (9): dietro stanno tutte le altre, ad esempio l’Inter di Conte, la Roma, la Lazio, l’Atalanta eccetera eccetera. Vogliamo spendere due parole su questi numeri? Vogliamo ricordare che i neroverdi sono ancora imbattuti?. Il difensore turco ha già 7 presenze, 338 minuti giocati, e 3 partite da titolare (Torino, Napoli, Udinese). Ma ha giocato anche buone fette di gara contro il Crotone e il Bologna., di cui uno su rigore per un’ingenuità commessa da un compagno (Bourabia che stende Cigarini contro i calabresi). Infatti nelle gare in cui il Sassuolo ha incassato più gol, ben 6 tra Bologna e Torino, Ayhan ha giocato sì, ma contro il Bologna entrando sul tre a uno e contro il Toro uscendo sull’uno a uno. Forse è una coincidenza, forse no., garantendo grande applicazione sul lato destro della linea difensiva.. Nemmeno i difensori di Gotti, per quanto coriacei, hanno fatto meglio.. Un’alternativa al 4-2-3-1, ma anche una soluzione difensiva in più: con tre centrali dietro i giganti come Okaka si controllano meglio. Si prendono meno gol.