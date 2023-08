Tutto confermato, come da pronostico, nel bel mezzo di un vero e proprio caso che il Sassuolo si sarebbe risparmiato volentieri.contro l'Atalanta e non andrà nemmeno in panchina,della prima squadra e di allenarsi coi calciatori in odore di cessione. Quella che il capitano neroverde sta chiedendo con gran forza ai suoi dirigenti da qualche settimana a questa parte, quando Un'eventualità che tuttavia il Sassuolo e il suo direttore generale Giovanni Carnevali non hanno alcuna intenzione di prendere in considerazione , come da intervista alla Gazzetta dello Sport resa nelle scorse ore. Lo stesso allenatore Alessio Dionisi ha chiuso in maniera perentoria la questione nella conferenza stampa della vigilia, aspettandosi un rientro quanto prima nelle dinamiche di squadra di Berardi, magari già per il prossimo turno di Serie A contro il Napoli.- il Sassuolo ha sempre preteso una cifra vicina ai 30 milioni, mentre i bianconeri lo valutano sui 20 e immaginano l'inserimento di una contropartita tecnica nell'operazione - e che, stando alla sottolineatura di Carnevali a DAZN , difficilmente giungerà entro il 1°settembre. "(il 17 agosto, ndr). Per noi ora è troppo tardi".- Una presa di posizione netta e chiara, che mette il giocatore con le spalle al muro, costretto a convivere col proprio malcontento da qui alla conclusione della finestra estiva del calciomercato. Sarà interessante comprendere a questo punto se Berardi deciderà di presenziare al Mapei Stadium per seguire dal vivo l'esordio stagionale del Sassuolo o se invece preferirà restare a casa. Una scelta che diventerebbe a sua volta un segnale, una spia, dello stato dell'arte: caso chiuso oppure no?