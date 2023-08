Il Football Director della Juventusha fatto il punto sulle situazioni di mercato più calde del club bianconero a pochi minuti dal fischio di inizio della gara di esordio in campionato contro l'Udinese. Queste le sue dichiarazioni a DAZN: "L'ambiente Juve mi ha accolto benissimo: staff, mister, c'è feeling. Sono molto contento. E' più di un mese, abbiamo fatto un po' di cose, come detto all'inizio. Siamo contenti e soddisfatti della squadra che abbiamo, contiamo di fare bene".Giuntoli è ovviamente intervenuto sul caso del momento, quello relativo a, dopo le frasi delle scorse ore del dg del Sassuolo Carnevali : ". Diciamo che parliamo col mister, facendo solo una competizione vogliamo capire se far fare esperienza ai ragazzi.". Su Kean , escluso dai convocati ed al centro di diversi rumors di mercato: "Con Chiesa, Vlahovic, Yildiz e Milik forma un grande attacco".Infine Giuntoli si è espresso così su Dusan Vlahovic: "Siamo molto contenti della squadra che abbiamo, i 5 attaccanti sono bravi e puntiamo su di loro. Ma su tutti".