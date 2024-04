Bergomi avvisa la Juventus: 'Occhio alle rivoluzioni! Prendete Kostic...'

, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, e attuale commentatore per Sky,e delle prospettive per la prossima stagione, con un occhio a eventuali rivoluzioni nella rosa con il mercato: "Se devo sacrificare qualcuno per fare mercato, vado prima sul difensore, perché poi sostituire l'attaccante diventa difficile. Attenzione nella scelta da fare su quali giocatori sacrificare"., quindi occhio. Sicuramente quest'anno alcuni giocatori..., e l'abbiamo visto. Se lo liberi offensivamente e non lo fai rientrare fino in fondo a fare il quinto a tutta fascia, puoi vedere un altro tipo di giocatore. Attenzione quando si vuole cambiare tutto".

, classe 1992, è alla Juventus dall'agosto 2022: per l'esterno serbo finora in bianconero si contano 83 presenze e 3 gol.