Bergomi: "Taremi non eccelle in nulla ma segna sempre. Inter squadra da battere"

Inter via Getty Images

ha cambiato poco, aggiungendo solo poche pedine alla squadra che ha trionfato nella passata stagione. Una di queste è Mehdie, proprio dell'attaccante iraniano arrivato dal, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, Beppe. Queste le parole dell'opinionista di Sky."Se Taremi mi ha stregato? Sì,. Ci faccia caso:ma sa fare tutto. Contro il Las Palmas ha conquistato un gran rigore e si è fatto trovare in area in occasione del gol. Peccato per l’infortunio, ma resta davvero un grande acquisto".

"E' la squadra da, ma prendo spunto da una frase di Zielinski: "Io una preparazione così dura in vita mia non l’ho mai fatta". L’anno scorso l’Inter ha avuto l’del campionato. Ora c’è stato qualche infortunio di troppo e bisogna stare. Per questo dico che è un gioco di, di voglia di confermarsi. Per vincere di nuovo non bisogna pensare di avere già la pancia piena".