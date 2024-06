Berlusconi e Galliani volevano tornare nel Milan. Quando e perché non se ne fece nulla

La notizia è di quella che fanno rumore:Il tentativo è arrivato nel, e ora a parlarne è lo stesso ex ad del Milan, ora al Monza, alImbeccato dal giornalista, Galliani ha confermato l'indiscrezione. “Nel 2022 Berlusconi va alla festa scudetto del Milan accolto dai cori “”. Così dice al presidente rossonerodurante la festa:, dice il collega di Mediaset. “Ha ragione,C’era la festa, i tifosi urlavano c’è un presidente, solo un presidente. Poi, ammette Galliani.

- "La cosa bella è cheÈ una impresa che solo Silvio Berlusconi poteva fare, il Monza fa 110 anni senza approdare in A. Monza non vedeva la B da 20 anni, quando prende il Monza dal 2018 dice torneremo in Serie A”, continua Galliani. “. La suaè stata qualcosa di incredibile, è stata”, ha concluso Galliani.