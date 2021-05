"Berlusconi è seriamente malato". La procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e il pubblico ministero Luca Gaglio chiedono che la posizione del presidente del Monza venga "temporaneamente" stralciata da quella degli altri imputati al processo milanese sul caso Ruby ter, per poi riunirla in seguito nel dibattimento: "Crediamo assolutamente che Berlusconi sia seriamente malato e affetto da una patologia severa, questo dicono i certificati medici e le consulenze. Non abbiamo il minimo dubbio sulla situazione di particolare serietà e gravita, nulla ci fa dire che possa esserci una soluzione veloce e che il quadro non si possa riproporre con modalità diverse anche in seguito".



Il leader di Forza Italia è stato dimesso sabato scorso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato nuovamente ricoverato per postumi del Covid che lo aveva colpito nello scorso settembre.

L'avvocato difensore di Berlusconi, Federico Cecconi ha spiegato che per il Cavaliere ("soggetto defedato") è necessario un periodo "di riposo assoluto e cure per 60 o 90 giorni" in una struttura "domestica-ospedaliera" ad Arcore.

I giudici devono decidere sulla richiesta della Procura.