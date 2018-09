. Sì, in quest'ordine, perché almeno per qualche ora FB33 ha brillato più della stella di CR7. Il portoghese, dopo aver disertato lo UEFA Player of the Year (vinto da Modric), non ha presenziato anche alla cerimonia di consegna del Fifa The Best (anche qui, trionfo del croato del Real Madrid). In mezzo ai due premi, l'espulsione di Valencia. Per i complottisti, presenti fra i tifosi juventini come in tutte le tifoserie, c'è materia per lavorare:, neanche il premio Puskas per il miglior gol dell'anno (ha vinto Salah).