non ci sta, e risponde a modo. Nella giornata di ieri, infatti, erano emerse - nell'ambito dell'inchiesta 'Last Banner' che ha visto l'arresto di 12 ultrà bianconeri - intercettazioni di una conversazione tra Dino Mocciola, capo della Curva Sud della Juve, e il suo fedelissimo Domenico Scarano. L'accusato era proprioTramite Instagram, l'attaccante ha voluto fare chiarezza: "Leggo un'intercettazione nella quale un ultras mi accusa di aver lanciato la maglietta a un gruppo di tifosi diverso dal suo.. Per me i tifosi della Juve, quelli che ci sostengono, ci criticano, cantano o fischiano, sono tutti uguali, tutti degni e importanti, perché ad unirli non è il nome del loro gruppo ultras, ma la passione immensa che ci unisce tutti quanti per i colori bianconeri".