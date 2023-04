Federico Bernardeschi scores an Olimpico



What a goal directly from the corner kick. #TFCLive pic.twitter.com/4cUES8HFmb — Major League Soccer (@MLS) April 1, 2023

Federicoha trovato la sua America in Canada. L’exha segnato nella sfida di Mls controuno dei suoi migliori gol in carriera. L’1-0 per il suorealizzato al 6’ è arrivato infatti. Sfruttando anche il tanto, Berna ha battuto un corner forte e beffardo che ha superato il portiere avversario Marks sul secondo palo. Si tratta della sua, di certo il gol più bello. Tanto che anche l’account della Mls lo ha celebrato con un tweet.Queste le sue parole dopo il triplice fischio finale: “perché abbiamo cambiato alcune cose sui corner, ho tentato direttamente il tiro in porta e sono stato un po’. È stata una buona conclusione e ne sono felice". Il suo Toronto però, dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0, è statoper ildi campionato.