Da Rebic a Rafa Silva: rosa e giocatori del Besiktas, tutto sulla squadra che vuole Immobile

DeFodi Images via Getty Images

Nuova avventura in vista per Ciro. L'attaccante dellaè vicino a dire sì alla proposta biennale che gli è arrivata dal. Dopo una stagione con più luci che ombre e 11 reti nelle 43 gare complessive, il campano potrebbe mettere fine al suo sodalizio con i biancocelesti che dura dal. Ma che squadra lo attenderebbe? Quali sono i punti di forza del Besiktas e com'è andata la loro ultima stagione?Uno dei principali tre club della capitale Istanbul, il Besiktas sta attraversando un momento complicato.- poi principalmente delusioni. Sono arrivati infatti due sesti posti negli ultimi tre anni, intervallati da un terzo posto. A risollevare gli animi dei bianconeri è arrivata peròvinta qualche mese fa che garantirà la qualificazione alla prossima Europa League.

La rosa del Besiktas è già competitiva, piena di giocatori protagonisti del mercato recente e di qualche ex Serie A. A questa categoria appartengono l'ex milanistae l'ex doriano. Da segnalare anche, appena arrivato dal Benfica, ma anche Gedson, affrontato dall'Italia con l'Albania, la giovane promessa del calcio turno, l'esternoe l'ex Arsenal. Il campionato turco è già terra di conquista di altri che in Italia hanno fatto benissimo. L'ultimo torneo è stato vinto dalche ha dovuto sforare quota 100 punti per avere la meglio del. Nei giallorossi giocano, tra gli altri, Icardi e Mertens; nei gialloblu Dzeko, Krunic e in panchina si è appena seduto Jose Mourinho. La classifica dei marcatori poi ha parlato molto "italiano". L'ha vinta Icardi con 25 gol, davanti a Dzeko, Manaj e Piatek.