Beto pronto a tornare in Italia: flop all'Everton, dove può andare

Il prossimo mese di gennaio non sarà solo quello in cuima anche quello in cui l’ex attaccantepotrebbe tornare in. Scontento del suo poco utilizzo, il giocatore spinge per far ritornoe, come riportato da Tuttosport, si sarebbeI granata però non sono gli unici ad essersi messi in fila per il giocatore della nazionale dellasquadra per la quale ha iniziato a giocare, dopo aver atteso a lungo e invano una chiamata del. Sono infatti tante le squadre del nostro campionato cui, a gennaio, potrebbe far comodo l’innesto di una punta forte fisicamente, veloce, dallo spiccato senso del gol e che nel Belpaese

È passato un anno e mezzo dall’quando, dopo due ottime annate all’Udinese,bonus compresi. A Liverpool però Beto non ha trovato l’oro come si aspettava. Il classe 1998 ha firmato fino ale, dopo essere partito titolare per qualche gara, è ben prestoHa chiuso la sua prima stagione lì conun bottino risicato e ben diverso da quello del titolare. Quest’anno le cose vanno anche peggio. È stato chiamato in causa insegnando sì, di cui però solo uno in Premier dove ha giocato solo spezzoni per 95' totali. Troppo poco. Sono lontani i tempi dellao quelli. In Friuli, nella prima stagione in bianconero, quella 2022/22, Beto mise a segno, in quella successiva,

Il passaggio inne ha fatto crollare la valutazione,In altre faccende affaccendati, i nuovi proprietari del club, i, pur di non perdere il patrimonio, avrebbero acconsentito a una suain modo che, nella nuova destinazione, Beto possa rivalutarsi. Il Torino dunque è in pole, dopo l’infortunio serio per Duvan. I granata sono stati accostati anche ad altri profili in quel ruolo, comema si devono guardare dalla concorrenza di altre squadre in cerca di attaccanti in uscita. Secondo La Gazzetta dello Sport, un pensierino a Beto l’avrebbe fatto anche laalla ricerca di un vicepronto all’uso e forte di un interesse nei suoi confronti cheaveva già dai tempi di. Il mercato di gennaio è di fatti in arrivo e, di sicuro, il nome di Beto sarà uno di quelli che più scalderà la prossima sessione.