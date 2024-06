Bijol blinda la Slovenia: Kane, Vlahovic e Hojlund in tasca, dopo gli Europei sarà tempo di mercato

Getty Images

La: in maniera un po' lenta, difendendosi molto bene con il 4-4-2 e Stojanovic, un terzino, alto sulla fascia destra, ma i ragazzi del ct Kek ce l'hanno fatta segnando due reti in tre partite, come Inghilterra e Danimarca, del resto, con i due terzini Janza e Karnicnik. Ma a rubare l'occhio sono stati i due centrali, ovvero Drkusic e l'udineseAll'esordio contro la Danimarca il gol avversario lo ha segnato Eriksen con un bel colpo dal limite, nella seconda gara contro la Serbia è servito un gol all'ultimo su palla inattiva di Jovic. Per il resto, néalla prima, néalla seconda, néalla terza partita sono riusciti a scrollarsi di dosso la guardia dell'ex CSKA Mosca, che ha strappato applausi per la sua sicurezza in entrambe le fasi.

Sì, perché Bijol nasce regista davanti alla difesa. E' stato Aleksej, uno dei due fratelli che qualcuno ricorderà nei nella prima decade del Duemila nel CSKA e nella Nazionale russa,La Slovenia ringrazia lui e anche un po' di fortuna, visto che il bomber del Lipsia Sesko non è ancora riuscito a segnare, e avanza alla fase a eliminazione diretta.Non riscontriamo conferme su un interesse dell'Inter, inveceè nella lista deldi Antonio Conte che passerà con ogni probabilità alla difesa a tre. Capitolo: nell'ambito dei colloqui per Samardzic è possibile che le due società abbiano parlato anche dello sloveno, ma in questo momento il reparto biancoceleste è al completo con Romagnoli, Gila, Patric e Casale e quindi servirebbe liberare uno slot.