La Sampdoria è in Serie C per la prima volta nella sua storia: tutti i perché della discesa all'inferno

al termine di una stagione da incubo. Le vittorie esterne di Salernitana (a Cittadella) e Frosinone (a Reggio Emilia, contro il Sassuolo), unito al successo del Brescia sulla Reggiana riscrivono nuovamente la classifica del campionato di Serie B negli ultimi 90' della stagione regolare e condannano la formazione di Alberico Evani all'inferno.Non è bastato nemmeno il richiamo ai protagonisti del Doria dei primi anni Novanta, incarnato nella figura dell'ex numero 10, che da consulente esterno della società ha suggerito il nome di Evani, e col suo quello di Attilio Lombardo e del figlio Andrea come direttore sportivo, per provare a tirare fuori la squadra dalle secche della bassissima classifica.a fronte del brutto e decisivo ko di Carrara e dei tre pareggi con Cremonese, Catanzaro e Juve Stabia che hanno relegato la Sampdoria ale dunque alla retrocessione in Serie C senza nemmeno passare dai playout, cone un desolante "38" alla voce dei goal realizzati.che la formazione blucerchiata annoverava nel proprio organico.La vittoria del penultimo turno di campionato contro la Salernitana, vero e proprio scontro diretto giocato nella bolgia del “Ferraris”, è bastato a scrollarsi di dosso le paure che hanno bloccato le gambe dei calciatori blucerchiati. Che hanno iniziato la partita contro una Juve Stabia già certa dei playoff senza un vero numero 9 di ruolo, per poi buttare nella mischia il miglior bomber nella storia della Serie B, Massimo Coda (a pari merito con Stefan Schwoch) soltanto nel secondo tempo.La Sampdoria è in Serie C e adesso arriva la parte peggiore della storia, perché il futuro è un'incognita grande come una casa.