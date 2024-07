Bild - Napoli su Emre Can: c'è la cifra per chiudere con il Borussia Dortmund

Getty Images

Antonio Conte, neo allenatore del club partenopeo, ha già dato mandato al direttore sportivo Giovanni Manna e al patron Aurelio De Laurentiis su quali siano i reparti da rinforzare, in vista del prossimo campionato. Una stagione che si prospetta fondamentale per i colori azzurri, pronti a rilanciarsi dopo la pessima annata che ha portato i partenopei, da campioni d’Italia in carica, a non qualificarsi per nessuna competizione continentale.Il tecnico salentino, oltre a dover risolvere le grane riguardanti capitan Di Lorenzo e il ruolo di centravanti – con Lukaku prima scelta e Osimhen in partenza -, ha fatto richiesta di un centrocampista che unisca quantità e qualità.

E, dalla Germania, come riporta la Bild, è spuntata una nuova pista per rinforzare la mediana del Napoli. Infatti,Le fonti tedesche riportano come il Borussia Dortmund, con il quale è legato da un contratto sino al 30 giugno 2026, valuti la propria pedina tra i 10 e i 15 milioni di euro. Emre Can, vista la sua avventura alla Juventus, conosce già il campionato italiano, un fattore che può aiutare la possibile trattativa. Tuttavia, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com,Emre Can, quattro presenze e un gol a Euro 2024 con la divisa della Germania, ha realizzato 38 presenze (2 reti e 2 assist complessivamente) col Borussia in quest’annata, di cui 11 in Champions League e 80' nella finale persa contro il Real Madrid.